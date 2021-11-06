Sütçüler'de küle dönen orman yeşillenmeye başladı Yeşillenen alanlar drone ile de görüntülendi

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır mevkiinde 5 günde kontrol altına alınan yangının ardından doğa yeniden yeşermeye başladı.

Çandır mevkiinde 2 Ağustos günü başlayıp kısa sürede büyüyerek yayılan yangın, 5 günde kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken çok sayıda ormanlık alan zarar gördü. Yangının ardından yaraların sarılmaya devam ettiği bölgede Ağustos ayı başlarında yağmur etkili oldu.

Yağmurla birlikte orman yeniden eski günlerine geri dönmeye başladı. Küller arasından yükselen yeşil renkli bitkiler Çandır halkı için umut ışığı oldu. Kesilecek ağaçları da işaretleyen Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kesim işleri bittiğinde tekrardan yeşertme çalışmaları için tohumlama ve genç fidan dikimi yöntemine başvuracak. Ekipler yanan yerler için kızılçam, boz ardıç, saçlı meşe, diken ardıcı, fıstık çamı, servi, zakkum, badem, lavanta tohumları ekecek. Yeşillenen bölge drone ile de görüntülendi.

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