Isparta’da yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Isparta'da, yaklaşık bir haftadır haber alınamayan İsmail Özcan evinde ölü bulundu. Ev sahibinin ihbarı üzerine adrese gelen ekipler, kapıyı açarak Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yalnız yaşayan İsmail Özcan (80), evinde ölü bulundu.
EV SAHİBİ BİLDİRDİ
DHA'daki habere göre olay; bugün saat 12.00 sıralarında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 1 haftadır kendisini görmediklerini belirten ev sahibi Murat Soylu, yalnız yaşayan İsmail Özcan’ın telefonlara da cevap vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR
Savcının talimatıyla kapı itfaiye ekipleri tarafından açıldı. İçeri giren ekipler, Özcan’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İsmail Özcan’ın cenazesi Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.