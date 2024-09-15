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        Haberler Dünya İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Trump karşıtı mitingde yaptığı konuşma ortaya çıktı | Dış Haberler

        İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin Trump karşıtı mitingde yaptığı konuşma ortaya çıktı

        İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin 2017 yılında Trump karşıtı mitingde yaptığı konuşma ortaya çıktı. Eygi, "Bugün hepimiz Trump'ın şiddet içeren kadın düşmanlığını, ırkçı kışkırtmalarını ve sapkın gündemini reddettiğimiz için sokaklardayız. Değişime hemen şimdi ihtiyacımız var. Çoğumuz için sosyalist değişim için mücadele ediyoruz. Bu hareket, sadece Trump'ı durdurmakla ilgili değil. Irkçılıktan, cinsiyetçilikten, gelir eşitsizliğinden, ve çevresel yıkımda arınmış bir dünya yaratmakla ilgili." ifadelerini kullandığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 09:37 Güncelleme: 15.09.2024 - 10:17
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        Eygi'nin Trump karşıtı mitingde yaptığı konuşma ortaya çıktı
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        Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

        Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, dün Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

        Türk aktivist Eygi'nin 2017 yılında Seattle'da Trump karşıtı bir mitingde yaptığı konuşma ortaya çıktı. Eygi mitingde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmış:

        "Bugün hepimiz Trump'ın şiddet içeren kadın düşmanlığını, ırkçı kışkırtmalarını ve sapkın gündemini reddettiğimiz için sokaklardayız. Kız kardeşlerimiz saldırı altında. Ne yaparız? Ayağa kalk, karşı çık. Kadın hakları saldırı altındayken ne yaparız? Ayağa kalk, karşı çık. Yurttaş hakları saldırı altındayken ne yaparız? Ayağa kalk, karşı çık. Göçmen hakları saldırı altında oluğunda ne yaparız? Ayağa kalk, karşı çık. %99 saldırı altında olduğunda ne yaparız? Ayağa kalk kaşı çık.

        "BU SADECE TRUMP'I DURDURMAKLA İLGİLİ DEĞİL"

        Değişime hemen şimdi ihtiyacımız var. Çoğumuz için sosyalist değişim için mücadele ediyoruz. Geleceğimize kar amacı güden petrol şirketleri ve milyarder lobiciler karar verdiği sürece işler daha da kötüye gidecek.

        Bu hareket, sadece Trump'ı durdurmakla ilgili değil.Irkçılıktan, cinsiyetçilikten, gelir eşitsizliğinden, ve çevresel yıkımda arınmış bir dünya yaratmakla ilgili."

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        #ayşenur ezgi eygi
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