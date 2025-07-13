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        Haberler Dünya İsrail basını: Gazze'de 5 İsrail askeri yaralandı | Dış Haberler

        İsrail basını: Gazze'de 5 İsrail askeri yaralandı

        İsrail basını, Gazze'ye düzenlenen saldırı ve çatışmalarda 5 İsrail askerinin yaralandığını bildirdi. İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze'de ölen İsrail askeri sayısı 890'a yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 01:51 Güncelleme: 13.07.2025 - 01:51
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        Gazze'de 5 İsrail askeri yaralandı
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        İsrail basını, Gazze Şeridi'nde cumartesi günü düzenlenen saldırı ve çatışmalarda 5 İsrail askerinin yaralandığını yazdı.

        Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, Gazze Şeridi'nde aynı gün içinde düzenlenen saldırı ve çatışmalarda 5 İsrail askeri orta ve hafif derecede yaralandı.

        Habere göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda mühendis olduğu ifade edilen 1 asker yaralandı.

        Ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi yakınlarında girilen çatışmada da 4 askerin yaralandığı kaydedildi.

        İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten itibaren 448'i karadan olmak üzere, Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 890'a yükseldi.

        *Fotoğraf: Associated Press

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