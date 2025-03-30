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        Haberler Dünya İsrail'de binlerce kişi Gazze'de ateşkesi bozan Netanyahu hükümetinin istifasını istedi | Dış Haberler

        İsrail'de binlerce kişi Gazze'de ateşkesi bozan Netanyahu hükümetinin istifasını istedi

        İsrail'de on binlerce kişi, kitlesel protestolarla Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozarak saldırıları yeniden başlatan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Tel Aviv yönetimine istifa çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:15 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:15
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        Gösterilerin odağındaki başkent Tel Aviv'de Begin Caddesi, Habima Meydanı'nda on binlerce protestocu meydan ve sokakları doldurdu.

        On binlerce İsrailli protestocuya hitap eden Gazze'deki İsrailli esirlerden Matan'ın annesi Einav Zangauker, Netanyahu hükümetini, oğlunu geri getirmek yerine ateşkes ve esir takası anlaşmasını bozarak ona "hedefli suikast" düzenlemekle suçladı.

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        Tel Aviv Belediye Başkanı'ndan, Netanyahu'ya karşı grev iması

        İsrailli esir Matan'ın annesi Einav Zangauker'in ardından kürsüye gelerek on binlere hitap eden Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, İsrail halkının savaşta olduğunu ancak bunun ateşkes anlaşmasını bozarak, "esirleri kaderine terk ederek", Gazze'ye tekrar başlatılan saldırılar olmadığının altını çizdi.

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        İsrail, siyasi gerilimin gölgesinde 18 Mart'ta da ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmıştı.

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        İsrail, ateşkesi bozarak Gazze'ye yeniden saldırı başlatmıştı

        Netanyahu hükümetinin 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozarak saldırılarla "Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmayı amaçladığını" iddia etmesi, İsrailli esir yakınları tarafından "aldatmaca" diye tepki çekmişti.

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        İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 921'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 54'ü aşkın kişi yaralandı.

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        İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 277'ye, yaralıların sayısı ise 114 bin 95'e yükseldi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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