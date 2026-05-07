        Haberler Dünya İsrail'den Gazze'ye saldırılar | Dış Haberler

        İsrail'den Gazze'ye saldırılar

        Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze kentinin merkezine düzenlediği saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nde sabahtan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiğini, bunlardan 4'ünün kuzeyde, 1'inin güneyde, 4 kişinin ise daha önce aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 01:11
        Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze kentinin orta kesimindeki Derec Mahallesi’nde yer alan El-Vahde Caddesi üzerindeki Cibaliya durağı yakınında bir grup sivili hedef aldı.

        Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlinin naaşı ile yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesine kaldırıldı.

        Sağlık kaynakları, Gazze Şeridi’nde sabahtan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a yükseldiğini, bunlardan 4’ünün kuzeyde, 1’inin güneyde, 4 kişinin ise daha önce aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

        İsrail, ateşkese rağmen sık sık çeşitli iddialarla Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

