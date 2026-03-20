        Haberler Dünya İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılmak isteyen Filistinlilere müdahale etti

        İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılmak isteyen Filistinlilere müdahale etti

        İsrail'in ibadete kapattığı Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılmak isteyen Filistinlilere İsrail güçleri müdahale etti. Filistinliler de bayram namazını Mescid-i Aksa çevresindeki sokaklarda kılmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 09:58 Güncelleme:
        İsrail'den Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlere müdahale
        Filistinliler, İsrail'in İran'a saldırıları bahane göstererek aldığı kısıtlama kararları nedeniyle kapatılan Mescid-i Aksa çevresinde bayram namazı kıldı.

        İsrail'in İran'a saldırıları bahane göstererek 1967'de Doğu Kudüs'ün işgalinden bu yana ilk kez bir bayram namazında Mescid-i Aksa'nın kapatılmasına tepki gösteren Filistinliler, Aksa'ya çıkan yollarda toplanarak yoğun kalabalıklar oluşturdu.

        Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılmak isteyen Filistinliler, Sahire Kapısı'nın karşısındaki Selahaddin Caddesi ve Aslanlı Kapı yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi girişinde toplandı.

        İSRAİL POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

        Selahaddin Caddesi'nde toplanan ve Sahire Kapısı'ndan Eski Şehir'e girerek Mescid-i Aksa'ya yürümek isteyen Filistinlilere İsrail polisi müdahale etti.

        İsrail polisi, yürümek isteyen gruba ses bombaları ve coplarla saldırırken Filistinliler geri çekildi. Filistinliler bayram namazını Selahaddin Caddesi ve Vadi el-Cevz Mahallesi'nde yollara serdikleri seccadeler üzerinde kılmak zorunda kaldı.

        Ardından İsrail polisi, bayram namazını kıldıktan sonra tekbir getirerek yürümek isteyen gruba izin vermedi. İsrail polisi güç kullanarak grupları uzaklaştırmaya çalıştı.

        Öte yandan, bayram sabahları Filistinlilerin gelenek olarak vakit geçirdiği Eski Şehir bölgesinin girişinde de İsrail polisinin çok sayıda kontrol noktası kurduğu dikkati çekti. Doğu Kudüs'te Filistinliler için sembol niteliğindeki Eski Şehir bölgesinin, bayramda sokaklardan insan seli aktığı manzaranın aksine boş kaldığı görüldü.

        Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın bayram namazına kapatılmasına tepki göstererek namazı Mescid-i Aksa'ya en yakın noktalarda kılmak için çağrı yapmıştı.

        İsrail polisi, ramazanda da Mescid-i Aksa çevresinde namaz kılmak isteyen Filistinlilere cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.

        18 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 18 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...* MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor* İsrail saldırılarında öldürüle...
