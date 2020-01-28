İsrail kabinesi, pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" oylamaya sunacak.
Bugün akşam saatlerinde ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini açıklamıştı.
Karar tepki gösteren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Kudüs satılık değildir" demiş, sözde barış planına Türkiye'den de tepki gelmişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "ABD'nin sözde (Orta Doğu) barış planı ölü doğmuştur." açıklamasına yer verilmişti.
Ayrıntılar gelecek...
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