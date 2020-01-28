Filistin 'Ortadoğu Planı'nı reddetti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı Ortadoğu Planı'nı reddettiklerini açıkladı.
Abbas, Trump'ın açıkladığı sözde barış planını eleştirerek, "Kudüs satılık değildir" dedi.
Filistinli direniş örgütü Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına güçlü bir şekilde karşı çıkacaklarını açıkladı.
ÜRDÜN DIŞİŞLERİ BAKANI SAFEDİ: TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇACAK
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "İsrail'in tek taraflı olarak sahadaki gerçekliği değiştirmeyi dayatan çabaları tehlikeli sonuçlara yol açacak." dedi.
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