        Haberler Dünya İsrail, Filistinlilere ait 40 dükkanı yıktı | Dış Haberler

        İsrail, Filistinlilere ait 40 dükkanı yıktı

        İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün el-Ayzeriyye beldesinde Filistinlilere ait 40 dükkanı yıktığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 00:09 Güncelleme:
        Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun yıkımı gerçekleştirmek üzere el-Ayzeriyye beldesinin el-Meştel bölgesine askeri takviye birlikleri ve yıkım ekipmanları konuşlandırdığı belirtildi.

        İsrail askerlerinin, mayıs ayı ortasına kadar yıkımları durduran ihtiyati tedbir kararına rağmen, bölgedeki Filistin mülklerini hedef alan geniş çaplı kampanya kapsamında sanayi ve ticari tesisleri yıkmayı sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, yıkım esnasında İsrail askerlerinin çevrede trafiği engellediği, bölge sakinlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği kaydedildi.

        Söz konusu yıkımların, “Yaşam Dokusu” projesi olarak adlandırılan E1 Yahudi yerleşim planının uygulanmasına yönelik hazırlık çalışmalarının parçası olduğu kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen El-Cehhalin Köy Konseyi Başkanı Davud el-Cehhalin, yaşananları “el-Ayzeriyye girişindeki dükkanlara yönelik gerçek bir katliam” olarak nitelendirdi.

        Ebu Ğaliye ailesine ait 40 dükkanın yıkıldığını belirten Cehhalin, bu iş yerlerinin onlarca ailenin geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Bu suçun hiçbir gerekçesi yok.” ifadelerini kullandı.

        İsrail makamlarının başlangıçta yalnızca 5 dükkanı yıkmayı planladığını aktaran Cehhalin, daha sonra yıkım operasyonlarının sürdüğünü söyledi.

        Kudüs Valiliği daha önce yaptığı açıklamada, İsrail yetkililerinin, Ağustos 2025’te çıkarılan kararlar doğrultusunda, yıkım hazırlıkları kapsamında el-Meştel bölgesindeki yaklaşık 50 dükkan ve işletmenin tahliye edilmesi için sözlü bildirimde bulunduğunu duyurmuştu.

        Filistin insan hakları örgütü Saint Yves ise dün yaptığı açıklamada, iş yeri sahipleri adına açılan dava sonucunda, el-Ayzeriyye'deki yaklaşık 50 ticari yapının yıkımının geçici olarak durdurulmasına ilişkin İsrail Yüksek Mahkemesi’nden karar alındığını bildirmişti.

        Filistinli, İsrailli ve uluslararası insan hakları örgütleri, İsrail makamlarını, Doğu Kudüs’te Filistinlilerin inşaat faaliyetlerini kısıtlamakla ve eş zamanlı olarak Yahudi yerleşim faaliyetlerini hızlandırmakla suçluyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

