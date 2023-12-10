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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail gazetesi: 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla İsrail askeri yaralandı

        İsrail gazetesi: 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla İsrail askeri yaralandı

        Gazze Şeridi saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla İsrail askerinin yaralandığı, bunlardan 2 bininin sakat kaldığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 00:47 Güncelleme: 10.12.2023 - 00:47
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        5 binden fazla İsrail askeri yaralandı
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        İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde, hastanelere 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla yaralı askerin getirildiği ifade edildi.

        Savunma Bakanlığı verilerine göre, iki ayda 2 bin askerin resmi olarak engelli tanındığı kaydedildi.

        İsrail Savunma Bakanlığı Rehabilitasyon Dairesi Başkanı Limor Luria, gazeteye yaptığı açıklamada, daha önce böyle bir şey yaşamadıklarını, hastanelere gelen yaralılardan yüzde 58'inden fazlasının el ve ayaklarında ciddi yaralanmalar mevcut olduğunu, bazılarına ampütasyon gerektiğini belirtti.

        Yaralanmaların yüzde 12'sinin dalak, böbrek gibi iç organları ile baş ve göz yaralanmalarından oluştuğunu aktaran Luria, yüzde 7'sinin de psikolojik travmalar yaşadığını ayrıca her yaralının ilerde travmalar yaşayacağı dikkate alınarak da bu sayının gittikçe artacağını ekledi.

        İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısını 425 olarak duyurmuştu.

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        #gazze
        #israil askeri
        #haberler
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