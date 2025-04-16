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        Haberler Dünya İsrail Savunma Bakanı, Gazze'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıkladı | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı, Gazze'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıkladı

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye 18 Mart'ta yeniden başlattıkları saldırıların ardından İsrail ordusunun, Suriye ve Lübnan'daki gibi Gazze'de de işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:23
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        İsrail: Gazze'de işgal ettiğimiz bölgelerden çekilmeyeceğiz
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        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun, tıpkı Suriye ve Lübnan'da olduğu gibi Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceğini duyurdu.

        Bakan Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye 18 Mart'ta yeniden başlayan saldırılarındaki öncelikli amaçlarının buradaki İsrailli esirleri kurtarmak olduğunu öne sürdü.

        Lübnan ve Suriye’de yaptıkları gibi Gazze'de işgal ettikleri alanlardan "geçici veya kalıcı olarak çıkmayacaklarını" vurgulayan Katz, söz konusu bölgelerin oluşturdukları "tampon bölgeye" dahil edileceğini belirtti.

        Katz, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarıyla bugüne kadar yüz binlerce Filistinlinin sürgün edildiğini hatırlatarak Gazze'nin büyük kısmının "güvenlik bölgesi" kisvesiyle işgal altında tutulduğunu kaydetti.

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        Bakan Katz, Gazze Şeridi'ne "insani yardımların girişine izin verilmediğini, ileride bunun özel şirketlerle yapılabileceğini" dile getirdi.

        MISIR'IN İLK KEZ "HAMAS'IN SİLAH BIRAKMASINI" ÖNERDİĞİNİ SÖYLEDİ

        İsrail Savunma Bakanı, Gazze'de ateşkes ve esir takası arabulucularından "Mısır'ın ilk kez Hamas'ın silah bırakmasını müzakere masasına getirdiğini" ifade etti.

        İSRAİLLİ ESİRLERİN AİLELERİNDEN KATZ'A ELEŞTİRİ

        Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, öncelikli amaçlarının esirleri kurtarmak olduğunu öne süren Bakan Katz'ın açıklamalarını "boş söz ve vaat" ifadeleriyle eleştirdi.

        İsrailli esirlerin aileleri, kurdukları çatı platform üzerinden yaptıkları yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "Artık sahte vaatlere ve sloganlara bir son vermenin zamanı geldi. Savaşı sürdürmek ve aynı zamanda kaçırılan tüm kadın ve erkekleri serbest bırakmak mümkün değil."

        Aileler, İsrail yönetiminin Gazze'de tutulan esirleri geri getirmek yerine "toprak ele geçirmeyi" tercih ettiğine dikkati çekti.

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        Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, hükümetin 18 Mart'ta Gazze'ye saldırılarına yeniden başlama kararını eleştirmiş, ateşkes ve esir takası anlaşmasına devam edilmesini talep etmişti.

        HAMAS: DİRENİŞİN SİLAHLARI KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

        Al Jazeera'ya konuşan Hamas kaynakları, Mısır'ın sunduğu teklifte "Hamas'ın silah bırakmasının" açıkça yer alması karşısında şaşkınlık duyduklarını ifade ederek Mısır tarafına bu şartı kabul etmeyeceklerini ilettiklerini açıklamıştı.

        Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de Mısır'ın teklifine "Direnişin silahları milyon kere kırmızı çizgimizdir, bırakılması bir kenara, dinlenmesi bile söz konusu olamaz." ifadeleriyle yanıt vermişti.

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