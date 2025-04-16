İsrail Savunma Bakanı, Gazze'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıkladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun, tıpkı Suriye ve Lübnan'da olduğu gibi Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceğini duyurdu.

Bakan Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye 18 Mart'ta yeniden başlayan saldırılarındaki öncelikli amaçlarının buradaki İsrailli esirleri kurtarmak olduğunu öne sürdü.

Lübnan ve Suriye’de yaptıkları gibi Gazze'de işgal ettikleri alanlardan "geçici veya kalıcı olarak çıkmayacaklarını" vurgulayan Katz, söz konusu bölgelerin oluşturdukları "tampon bölgeye" dahil edileceğini belirtti.

Katz, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarıyla bugüne kadar yüz binlerce Filistinlinin sürgün edildiğini hatırlatarak Gazze'nin büyük kısmının "güvenlik bölgesi" kisvesiyle işgal altında tutulduğunu kaydetti.

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Bakan Katz, Gazze Şeridi'ne "insani yardımların girişine izin verilmediğini, ileride bunun özel şirketlerle yapılabileceğini" dile getirdi.

MISIR'IN İLK KEZ "HAMAS'IN SİLAH BIRAKMASINI" ÖNERDİĞİNİ SÖYLEDİ

İsrail Savunma Bakanı, Gazze'de ateşkes ve esir takası arabulucularından "Mısır'ın ilk kez Hamas'ın silah bırakmasını müzakere masasına getirdiğini" ifade etti.