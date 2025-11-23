İsrail, Hizbullah'ın askeri kanadının liderini öldürdü

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Tabatabai’nin uzun yıllar örgütün askeri yapısında kritik görevler üstlendiği ve “direnişin temel taşlarını atan komutanlardan biri” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Tabatabai'nin, "Toprağını ve halkını savunurken hayatını direnişe adadığı" belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Beyrut'un Dahiye bölgesine yapılan İsrail saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin yaralandığını duyurdu.

Başkent Beyrut'a düzenlenen hava saldırısının hemen sonrasında, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırıda Heysem Ali Tabatabai'yi öldürdüklerini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Beyrut'a düzenlediği saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiği yönünde bir haber paylaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının liderinin hedef alındığı kaydedildi.

TABATABAİ'NİN ÜSTLENDİĞİ KRİTİK GÖREVLER

1968 yılında doğan Tabatabai'nin babasının İranlı, annesinin Lübnanlı olduğu ve Lübnan’ın güneyinde doğduğu ve büyüdüğü biliniyor. Gençliğinde Hizbullah’a katılan Tabatabai'nin adı Lübnan medyasına göre, ilk kez 2015 yılında İsrail’in Suriye’nin - Golan sınırına yakın - Kuneytra kentinde düzenlediği bir suikast girişiminden sağ kurtulmasının ardından duyuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ekim 2016’da Heysem Ali Tabatabai'yi “küresel terörist" listesine alırken, Washington yönetimi "Tabatabai hakkında bilgi verenlere 5 milyon dolara kadar ödül" vereceğini açıkladı. Tabatabai'nin Hizbullah’ta önde gelen bir askeri lider olduğu ve örgüt güçlerini hem Suriye’de hem Yemen’de yönettiğini belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na göre, Tabatabai’nin bu iki ülkedeki (Yemen ve Suriye) rolleri, Hizbullah’ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine destek amacıyla eğitim, teçhizat ve personel sağlamayı da içeren daha geniş kapsamlı çabaların parçası olarak öne çıkıyor.

İsrail ordusunun açıklamasına göre “Tabatabai, Hizbullah’ın merkezi bir unsuru olup 1980’lerde örgüte katıldı, Rıdvan Gücü’nün komutanlığı da dahil olmak üzere birçok liderlik görevi üstlendi ve bu gücün geliştirilmesinde kritik roller üstlenerek, Hizbullah’ın askeri kapasitesini güçlendirmek için çalıştı.