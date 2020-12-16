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İsrail hükümetinde Mossad krizi!

Netanyahu'nun Mossad'a yeni başkan ataması, koalisyon ortağı Gantz ile arasında sorun çıkardı. Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz, Mossad Başkanı'yla ilgili kararın öncelikle kendisine bildirilmemesine tepki gösterdi

İsrail hükümetinde Mossad krizi! - Haberler
AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dış İstihbarat Servisi Mossad'a mevcut Başkan Yossi Cohen'in yardımcısını atama kararı aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, Mossad'ın başkanını değiştirdi.

Mossad Başkanlığına 2016 yılında getirilen Cohen'in yakın zamanda emekliye ayrılacağı vurgulanan açıklamada, yeni başkanın kimliği ise güvenlik nedeniyle sadece "D" harfiyle belirtildi.

Cohen, son dönemde İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan normalleşme sürecinde önemli rol oynamıştı.

İsrail hükümetinin, Mossad'ın yeni başkanı "D"nin atama kararını onaylama takvimi ise henüz netleşmedi.

KOALİSYONDA KRİZ YARATTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, koalisyon ortağı Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz'a haber vermeden Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yeni başkan ataması iki lider arasında gerilime neden oldu.

İsrail Kamu Yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Gantz, Netanyahu'yu, Mossad Başkanı'nı değiştirmesinden kısa süre sonra telefonla aradı.

Görüşme sırasında Gantz'ın, Netanyahu'ya Mossad Başkanı'nı değiştirme kararını açıklamadan önce kendisine bilgi vermediği için tepkisini dile getirdiği aktarıldı.

GANTZ AYNI ZAMANDA "ALTERNATİF BAŞBAKAN"

İsrail'de Likud Partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı'nın başını çektiği koalisyon hükümetinde Netanyahu ile Gantz'ın 18 ay süreyle dönüşümlü başbakanlık yapması öngörülmüştü.

Buna göre, öncelikle Netanyahu başbakanlık koltuğuna otururken, Savunma Bakanlığını üstlenen Gantz ise aynı zamanda "alternatif başbakan" olarak adlandırılıyor.

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