Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "İsrail'i eleştirmek antisemitizm değildir" | Dış Haberler

        "İsrail'i sevmemek ile antisemitizm arasında fark var"

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'e yönelik eleştirilerin antisemitizmle karıştırılmaması gerektiğini ifade etti. Vance, "İsrail'i sevmemek (ya da belirli bir İsrail politikasına katılmamak) ile antisemitizm arasında bir fark olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 21:15 Güncelleme: 16.12.2025 - 21:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail'i sevmemek ile antisemitizm arasında fark var"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "İsrail'e yönelik eleştirilerin antisemitizmle karıştırılmaması" gerektiğini belirtti.

        Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, gençler arasında antisemitizmin arttığını öne süren bir haberi eleştirdi.

        İsrail'i eleştirmenin antisemitizm olmadığını vurgulayan Vance, "İsrail'i sevmemek (ya da belirli bir İsrail politikasına katılmamak) ile antisemitizm arasında bir fark olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

        Başkan Yardımcısı Vance, medya kuruluşlarının antisemitizmi doğru analiz edemediğini ileri sürerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Ana akım gazetecilik son derece ilgisiz ve kendi doğrularıyla meşgul. Antisemitizmdeki kuşaklar arası bölünme hakkında, kuşakların demografik yapısını tartışmadan bir makale yazmak akıl almaz. Antisemitizmi ve diğer her türlü etnik nefreti ortadan kaldırmak için yapılabilecek en önemli şey, göçü azaltma ve uyumu teşvik etme çabalarımızı desteklemektir. Ancak bunlar merak ve özeleştiriden yoksun oldukları için bunu yapmıyor."

        Vance, geçen hafta NBC News'e yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti içinde antisemitizmin arttığı yönündeki uyarılara katılmadığını da dile getirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuru ve soğuk bir hafta
        Kuru ve soğuk bir hafta
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"