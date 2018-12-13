İsrail silahlı güçleri birkaç saat içinde terörle suçladığı iki Filistinli sanığı silahlı operasyonlar sonucu öldürdü.

İsrail askerleri 7 Ekim'de Batı Şeria'daki Burkan sanayi bölgesindeki saldırının sorumlusunu öldürdü. İsrail İç İstiharat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesindeki saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, operasyonun yoğun ve komplike olduğu, polis ve istihbarat birimlerinin, yeni bir eylem hazırlığı içinde olan Eşref Nualve'nin yerini tespit ettiği kaydedildi.

Dün gece İsrail ordusu, pazar akşamı Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınındaki silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen Salih Ömer Salih el-Bergusi'nin (29) silahlı bir operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.

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