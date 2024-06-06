Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya İsrail'in Gazze'deki bir BM okuluna saldırısında en az 27 kişi öldü

        İsrail'in Gazze'deki bir BM okuluna saldırısında en az 27 kişi öldü

        Gazze'deki yerel yetkililer, İsrail'in yüzlerce kişinin sığındığı bir BM okuluna düzenlediği i hava saldırısında en az 27 kişinin öldüğünü duyuruyor. İsrail ordusu BM okuluna saldırı düzenlediğini doğruladı ve içeride "Hamas yerleşkesi" olduğunu iddia etti.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 06.06.2024 - 14:41 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in Gazze'deki bir BM okuluna saldırısında en az 27 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Vurulan ara kat, bir çocuk tarafından işaret ediliyor Getty Images

        Vurulan ara kat, bir çocuk tarafından işaret ediliyor

        Gazze’deki yerel yetkililer, İsrail'in yüzlerce kişinin sığındığı bir BM okuluna düzenlediği i hava saldırısında en az 27 kişinin öldüğünü duyuruyor.

        İsrail ordusu BM okuluna saldırı düzenlediğini doğruladı ve içeride “Hamas yerleşkesi” olduğunu iddia etti.

        BBC’nin bilgi almak amaçlı ulaştığı gazeteciler, Nuseyrat mülteci kampındaki okulun en üst katındaki sınıflara iki füze ateşlediğini aktarıyor.

        Hamas İsrail'i "korkunç bir katliam" yapmakla suçladı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yıkılan sınıflar ve morga kaldırılmış kefene sarılı cesetler görülüyor.

        Saldırıda yaralanan bir kadının "Yeter artık! Onlarca kez yerimizden edildik. Çocuklarımızı uyurken öldürdüler" diye bağırdığı bir video paylaşılıyor.

        Örgüt, BM okulunda bir Hamas komuta merkezinin gizlendiği yönündeki iddiaları reddetti.

        Reuters haber ajansına konuşan Hamas sözcüsü Ismail al-Thawabta, "İsrail, yerinden edilmiş düzinelerce insana karşı işlediği acımasız suçu haklı çıkarmak için hikayeler uyduruyor” dedi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, jetlerin "Nuseyrat bölgesindeki bir UNRWA okulunun içine yerleştirilmiş Hamas yerleşkesine hassas bir saldırı" gerçekleştirdiği savunuldu.

        Yapılan açıklamada vurulan okulda, 7 Ekim saldırısına katılan Hamas ve İslami Cihad "teröristlerinin" olduğu da iddia edildi.

        7 Ekim’deki saldırıda yaklaşık 1200 kişi öldürüldü, 251 kişinin rehin alındı.

        Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre, o tarihten bu yana Gazze'de en az 36.580 kişi öldürüldü.

        Vurulan bölümün içeriden görüntüsü Getty Images

        Vurulan bölümün içeriden görüntüsü

        İsrail ordusu, okula yönelik hava saldırısından önce "sivillere zarar verme riskini azaltmak" için hassas çalışıldığı da savunuldu.

        İsrail, Bureij mülteci kampının doğu bölgeleri ve Gazze'nin merkezindeki Deir al-Balah’ta "operasyonel kontrolü" ele geçirdiğini açıklamıştı.

        Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) adlı yardım kuruluşu, Salı gününden bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 70 cesedin yerel bir hastaneye getirildiğini aktarıyor.

        Yardım kuruluşunun Gazze’deki ekibi, bölgedeki işler durumda az sayıda sağlık tesislerinden biri olan El Aksa hastanesindeki durumu "kıyamet gibi" olarak tanımlıyor.

        • El Şifa Hastanesi'nde bulunan toplu mezarlarla ilgili Filistinli tanıklar ne diyor?
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Öğretmen aracında silahlı saldırı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        Vatandaş tepki gösterdi! Köpeğe istismardan gözaltı!
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        X yeni özelliği ile Instagram ve Tiktok'a rakip oluyor
        Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!
        Karantinaya alındı! Isıran köpek kuduz çıktı!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Ali Koç'tan Habertürk'e flaş açıklamalar!
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Erdoğan-Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Ali Koç'tan transfer sözleri!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        58 yaşındaki kadın 30 yaş görünümüne kavuştu!
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        Nvidia Apple'ı geride bıraktı
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi öldü!
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Kral ile Kraliçe'nin gözyaşları
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Otizmli anaokulu öğrencisi mezuniyet töreninde gösteriye alınmadı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        SGK prim borcunda tecil kriterleri
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Bu küçük mavi meyvenin faydalarına inanamayacaksınız
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Dünyanın en akıllı şehirleri
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Kapıda vize ve feribot doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        Uçak biletinde tavan fiyat artacak mı?
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"
        "Mourinho'yu Branco etkiledi"