İsrail'in Gazze'deki bir BM okuluna saldırısında en az 27 kişi öldü

Getty Images Vurulan ara kat, bir çocuk tarafından işaret ediliyor

Gazze’deki yerel yetkililer, İsrail'in yüzlerce kişinin sığındığı bir BM okuluna düzenlediği i hava saldırısında en az 27 kişinin öldüğünü duyuruyor.

İsrail ordusu BM okuluna saldırı düzenlediğini doğruladı ve içeride “Hamas yerleşkesi” olduğunu iddia etti.

Saldırıda yaralanan bir kadının "Yeter artık! Onlarca kez yerimizden edildik. Çocuklarımızı uyurken öldürdüler" diye bağırdığı bir video paylaşılıyor.

BBC’nin bilgi almak amaçlı ulaştığı gazeteciler, Nuseyrat mülteci kampındaki okulun en üst katındaki sınıflara iki füze ateşlediğini aktarıyor.

Yapılan açıklamada vurulan okulda, 7 Ekim saldırısına katılan Hamas ve İslami Cihad "teröristlerinin" olduğu da iddia edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, jetlerin "Nuseyrat bölgesindeki bir UNRWA okulunun içine yerleştirilmiş Hamas yerleşkesine hassas bir saldırı" gerçekleştirdiği savunuldu.

İsrail ordusu, okula yönelik hava saldırısından önce "sivillere zarar verme riskini azaltmak" için hassas çalışıldığı da savunuldu.

Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre, o tarihten bu yana Gazze'de en az 36.580 kişi öldürüldü.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) adlı yardım kuruluşu, Salı gününden bu yana çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 70 cesedin yerel bir hastaneye getirildiğini aktarıyor.

Yardım kuruluşunun Gazze’deki ekibi, bölgedeki işler durumda az sayıda sağlık tesislerinden biri olan El Aksa hastanesindeki durumu "kıyamet gibi" olarak tanımlıyor.