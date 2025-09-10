İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 33 kişi öldü, 25 kişi kayboldu

İsrail bombardımanı Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde evleri ve yardım bekleyen sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusu Refah kentinde bir yardım dağıtım merkezinin yakınını hedef alarak yardım bekleyen 6 Filistinliyi öldürdü. Han Yunus'un güneybatısında yardım bekleyen 5 Filistinli de yine İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, sabahının erken saatlerinde Gazze kentindeki eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilere barınak sağlayan el-Hüsari ailesine ait evi bombaladı.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi ekipleri, saldırıda birçok kişinin yaralandığını, 25'ten fazla kişinin ise enkaz altında kaybolduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze şehrinin En-Nasr ve Tel el-Heva mahallelerinde yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve Yermuk Caddesi'nde de evleri bombalayarak biri çocuk 13 Filistinliyi öldürdü.

Hastane yetkilileri de son birkaç saatte, İsrail'in açtığı ateş veya top atışları sonucu çeşitli bölgelerde hayatını kaybeden 9 Filistinlinin cenazelerinin hastaneye ulaştığını belirtti.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki evlere bubi tuzaklı robotlar yerleştirdi. Aynı saatlerde bölge topçu ateşiyle de hedef alındı.