İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 5 kişi daha hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 9 aylık hamile olan Emani el-Medhun (33),Abdullah Abdurrahim (22) ve Fadi Ragıb Bedran (31) hayatını kaybetti.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Refah kentinin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda da Musa Hüseyin Muammer (24) ve Ali Abdulcevad'ın (51) öldüğü, devam eden saldırılar nedeniyle yaralanan Filistinlilerin sayısının 110'a çıktığı belirtildi.

Dünden bu yana süren İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17'ye yükseldi.

Öte yandan Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle 1'i Filistin asıllı olmak üzere 3 kişi ölmüştü.

İSRAİL-GAZZE ARASINDAKİ GERGİNLİK

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı.

Yardımeli Derneği de dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu.