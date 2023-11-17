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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için 5 ülkeden UCM'ye başvuru

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının soruşturulması için 5 ülkeden UCM'ye başvuru

        Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti'nin, başvuruda bulunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 20:48 Güncelleme: 17.11.2023 - 20:48
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        5 ülkeden UCM'ye başvuru
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        Mahkemenin sitesinden yapılan açıklamada, Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti tarafından yapılan başvuruların bugün Savcılık Ofisi'ne ulaştığı belirtildi.

        Açıklamada, UCM Roma Statüsü uyarınca, bir taraf devletin, başka bir taraf devletin topraklarında işlenen suçların araştırılması için Savcılığa, soruşturma yapması adına başvurabileceği belirtildi.

        Halihazırda Filistin Devleti'ndeki duruma ilişkin savcılığın bir soruşturma yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu soruşturmanın 3 Mart 2021 tarihinde başlatıldığı ve 13 Haziran 2014 tarihinden bu yana Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işlenen Roma Statüsü suçları kapsamına girebilecek eylemleri kapsadığı ifade edildi.

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        Açıklamada, Başsavcı Kerim Han'ın göreve gelmesinin ardından Filistin Devleti'ndeki durumla ilgili soruşturmayı ilerletmek üzere özel bir ekip kurduğu ve bu ekibin Filistin'e işlenen suçlarla ilgili kilit paydaşlardan bilgi ve iletişim toplama, muhafaza etme ve analiz etme konusunda yetkilendirildiği aktarıldı.

        Bugüne kadar savcılığa önemli miktarda bilgi ve kanıt gönderildiği belirtilen açıklamada, Savcılık Ofisi çalışanlarının; hayatta kalanlarla görüşmek, sivil toplum örgütlerini dinlemek ve ilgili ulusal muhataplarla temas kurmak üzere Filistin Devleti ve İsrail'i ziyaret etme çabalarını da sürdüreceği vurgulandı.

        Ukrayna olayında, aralarında İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu UCM'ye taraf 39 ülke, 3 Mart 2022'de UCM'den Ukrayna'da işlenen suçların soruşturulması için başvurmuş ve UCM 17 Mart 2023'te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmıştı.

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