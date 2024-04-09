Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Teyit "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasına yalanlama

        "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının doğru olmadığını, bahse konu yakıtın, Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtı olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 21:27 Güncelleme: 09.04.2024 - 21:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasına yalanlama
        ABONE OL
        ABONE OL

        DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Hamile kardeşini öldürdü! Kuzeni caniye yardım etti
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Nüfusun 6 katı oldular! Belediye başkanından çağrı...
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Gördüğünüz hayvan kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        Şapkayla gelene ek puan! Sıra dışı kopya önlemi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!
        Hiçliğin ortasındaki hayalet ada!