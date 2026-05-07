        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in kuzeyinde siren sesleri | Dış Haberler

        İsrail'in kuzeyinde siren sesleri

        İsrail'in kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, Manara ve Margaliyot bölgelerinde sirenlerin devreye girdiği, daha sonra Kiryat Şimona çevresinde "düşman hava aracı sızması" şüphesiyle alarm durumuna geçildiği aktarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 05:53 Güncelleme:
        İsrail İç Cephe Komutanlığı bölgede insansız hava aracı tespit edilmesinin ardından uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

        Yerel kaynaklar, Lübnan’ın güneyinden roket ve insansız hava aracı saldırılarının ardından İsrail’in kuzeyinde alarm sistemlerinin devreye girdiğini aktardı.

        İsrail basını, İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’a akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda Hizbullah’a bağlı Rıdvan Güçleri komutanı Malik Balut’un öldürüldüğünü iddia etmişti.

        Hizbullah’tan Balut’a ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

        HİZBULLAH: ATEŞKES İHLALLERİ VE İŞGALE KARŞILIK, LÜBNAN'DA İSRAİL ASKERLERİNİ HEDEF ALDIK

        Öte yandan, Hizbullah'tan dün yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve Lübnan’ın güneyinde işgal ve sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilerek, buna karşılık olarak farklı bölgelerde İsrail askeri unsurlarını hedef alan 17 saldırı gerçekleştirildiği" duyuruldu.

        Lübnan’ın güneyinde İsrail askerlerinin toplandığı noktaların, zırhlı araçların, tankların ve askeri unsurların roketatar, havan topu ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı vurgulanan açıklamada, "Ateşkes ihlalleri ve işgale karşılık olarak, Lübnan'da İsrail askerlerini hedef aldık." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, farklı bölgelerde İsrail askeri birliklerine ve araçlarına yönelik çok sayıda saldırı düzenlendiği, bazı noktalarda doğrudan isabet sağlandığı kaydedildi.

        İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 2 bin 715 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 353 kişi yaralandı.

        İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

