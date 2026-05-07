İsrail'in kuzeyinde siren sesleri

İsrail İç Cephe Komutanlığı bölgede insansız hava aracı tespit edilmesinin ardından uyarı sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Yerel kaynaklar, Lübnan’ın güneyinden roket ve insansız hava aracı saldırılarının ardından İsrail’in kuzeyinde alarm sistemlerinin devreye girdiğini aktardı.

İsrail basını, İsrail ordusunun Lübnan’ın başkenti Beyrut’a akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda Hizbullah’a bağlı Rıdvan Güçleri komutanı Malik Balut’un öldürüldüğünü iddia etmişti.

Hizbullah’tan Balut’a ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

HİZBULLAH: ATEŞKES İHLALLERİ VE İŞGALE KARŞILIK, LÜBNAN'DA İSRAİL ASKERLERİNİ HEDEF ALDIK

Öte yandan, Hizbullah'tan dün yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ettiği ve Lübnan’ın güneyinde işgal ve sivil yerleşimlere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtilerek, buna karşılık olarak farklı bölgelerde İsrail askeri unsurlarını hedef alan 17 saldırı gerçekleştirildiği" duyuruldu.

Lübnan’ın güneyinde İsrail askerlerinin toplandığı noktaların, zırhlı araçların, tankların ve askeri unsurların roketatar, havan topu ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı vurgulanan açıklamada, "Ateşkes ihlalleri ve işgale karşılık olarak, Lübnan'da İsrail askerlerini hedef aldık." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, farklı bölgelerde İsrail askeri birliklerine ve araçlarına yönelik çok sayıda saldırı düzenlendiği, bazı noktalarda doğrudan isabet sağlandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 2 bin 715 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 353 kişi yaralandı.