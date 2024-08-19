İsrail'in, Philadelphia Koridoru'nda "askeri varlığını" sürdürme konusunda ısrarcı olduğu bildirildi

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında yapılan görüşmenin ardından İsrail Hükümet Sözcüsü David Mercer basın açıklaması yaptı.

Sözcü Mercer, Netanyahu'nun "İsrail ordusunun Philadelphia Koridoru'nda fiziki olarak bulunması" ilkesinin arkasında kararlı bir şekilde durduğunu ifade etti.

Mercer ayrıca, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini belirterek "Vatandaşlarımızı evlerine geri döndürmek için ABD tarafından mayıs ayında sunulan ilkelere dayalı bir çerçeve anlaşması oluşturmak için çalışıyoruz." dedi.