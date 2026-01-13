Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail: İran konusunda teyakkuzdayız | Dış Haberler

        İsrail: İran konusunda teyakkuzdayız

        İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran'da süren protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, İran konusunda sürpriz senaryolara karşı teyakkuzda olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 00:35 Güncelleme: 13.01.2026 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail: İran konusunda teyakkuzdayız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, savunma açısından hazırlıklı ve İran konusunda sürpriz senaryolara karşı teyakkuzda olduklarını bildirdi.

        Defrin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran konusunda çıkan bazı söylentilere kulak asılmaması gerektiğini kaydetti.

        Son günlerde İran'daki durumla alakalı bir çok söylenti yayıldığını belirten Defrin, "İran'daki protestolar iç meseledir." demesine rağmen İsrail ordusunun teyakkuzda olduğunu belirtti.

        Defrin, sürekli değerlendirmeler yaptıklarını ve herhangi bir değişiklik olması durumunda bilgilendirme yapacaklarını aktardı.

        Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin ABD'nin İran'a olası bir saldırısını hazır bir şekilde beklediğini ileri sürdü.

        REKLAM

        Tel Aviv'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehdidini yerine getireceği ve bunun Tahran ile yeni bir çatışmaya yol açabileceği değerlendirmesinin yapıldığı aktarıldı.

        Haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Avrupa ülkelerinde görevli büyükelçilere, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun görev yaptıkları ülkelerce terör örgütü olarak tanınması için çalışmalar yapma talimatı verdiği belirtildi.

        ⁠İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

        Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Arnavutköy'de cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        Arnavutköy'de cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        "Askeri seçeneği kullanmaktan korkmuyor"
        "Askeri seçeneği kullanmaktan korkmuyor"
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        "İngiltere, Grönland'a asker göndermeyi planlıyor"
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Matmazel'in darbedildiği tespit edildi!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 7. bölümü yayında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        Tavares inadı kırılmıyor, Piton beklemede!
        Tavares inadı kırılmıyor, Piton beklemede!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı: David Jurasek
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda