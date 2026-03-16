Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "İsrail istikrarsızlığı artıran adımlar atmaya devam ediyor"

        "İsrail istikrarsızlığı artıran adımlar atmaya devam ediyor"

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail Gazze'deki soykırımdan sonra bölgede istikrarsızlığı artıran adımlar atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'da ibadeti engelleme girişimi, kabul edilemez bir durum olup; sadece Müslümanlara değil, insanlığa karşı da saygısızlıktır ve uluslararası hukukun ihlalidir." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 19:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekâtı ve Mescid-i Aksa’da ibadeti engelleme girişimine dair açıklamada bulundu.

        Duran açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "İsrail Gazze’deki soykırımdan sonra bölgede istikrarsızlığı artıran adımlar atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa’da ibadeti engelleme girişimi, kabul edilemez bir durum olup; sadece Müslümanlara değil, insanlığa karşı da saygısızlıktır ve uluslararası hukukun ihlalidir.

        İsrail’in Lübnan’a yönelik başlattığı kara harekâtı ise bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır.

        İsrail hükûmetinin bu adımları mevcut çatışmaların şiddetini artırma, zaten kırılgan olan bölgesel dengeleri daha da sarsma ve yeni bir insani dramı tetikleme riskini taşımaktadır. Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, hukuk ve ilke tanımayan İsrail’in karşısında uluslararası toplumun kararlılıkla durması ve bir an önce sorumluluk üstlenmesi elzemdir.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye olarak, kutsal mekanlarımıza, Lübnan’ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bölgesel istikrara yönelik her türlü saldırının karşısında olmaya devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Javier Bardem'den "Özgür Filistin" çıkışı

        Javier Bardem Oscar gecesine İsrail'i protesto etmek için, 2003'te Irak Savaşı'na karşı taktığı 'No a la guerra' (Savaşa hayır) rozeti ve Hanzala figürüyle katıldı. En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons eden oyuncu, "Savaşa Hayır. Özgür Filistin" mesajı verdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Yeni joker Singo!
        Şarampol faciası! Can kayıpları var!
        Yapay zeka emlakçılığa başladı
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        GPS'siz konum bulan robotlar
        Geceye damga vurdu
