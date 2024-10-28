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        Haberler Dünya İsrail kabinesi, "güvenlik endişesi nedeniyle" toplantı yerlerini değiştirdi | Dış Haberler

        İsrail kabinesi, "güvenlik endişesi nedeniyle" toplantı yerlerini değiştirdi

        İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail kabinesi "güvenlik endişesi" nedeniyle toplantı yerlerini değiştirdi. Kabinenin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi ve Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesinde toplanmayacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:18
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        İsrail kabinesinden güvenlik tedbiri
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        İsrail kabinesinin "güvenlik endişesi" nedeniyle Tel Aviv ve Batı Kudüs'teki toplantı yerlerini değiştirdiği, başka bir yerde toplanacağı bildirildi.

        İsrail basınında yer alan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin kabine toplantısı yerlerini değiştirdiği belirtildi.

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        "Güvenlik endişesi" nedeniyle kabinenin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi ve Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesinde toplanmayacağı belirtildi.

        Devlet televizyonu KAN, kabinenin toplantılarını Başbakanlık Ofisi ve Savunma Bakanlığı yerleşkesi yerine bir başka yerde yapmaya başladığını belirtti.

        Walla haber sitesi, kabine toplantılarının yerinin değiştirilmesi kararının Netanyahu'nun Kayserya'daki evine 19 Ekim'de Hizbullah'ın insansız hava aracıyla düzenlediği saldırı sonrası alındığını yazdı.

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