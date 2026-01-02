İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ansar ve Zarariye beldeleri arasında kalan bölgenin yanı sıra Ukmata Obası, Reyhan bölgesi ile Kıferva ve İzze beldeleri arasındaki bölgeyi hedef aldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail saldırısı sonrası hedef alınan bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında Hizbullah'ın hedef alındığı ileri sürüldü.

Silah depoları ve askeri altyapıların da olduğu hedeflerin vurulduğu öne sürülen açıklamada, savaş uçaklarının saldırı düzenlediği bir bölgede Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'ne ait bir eğitim kampının vurulduğu iddia edildi.