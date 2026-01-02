Habertürk
        Haberler Dünya İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi | Dış Haberler

        İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

        İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırılar gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 14:36 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:36
        İsrail'den Lübnan'a bir saldırı daha
        İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ansar ve Zarariye beldeleri arasında kalan bölgenin yanı sıra Ukmata Obası, Reyhan bölgesi ile Kıferva ve İzze beldeleri arasındaki bölgeyi hedef aldı.

        Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail saldırısı sonrası hedef alınan bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

        Lübnan makamlarından saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarında Hizbullah'ın hedef alındığı ileri sürüldü.

        Silah depoları ve askeri altyapıların da olduğu hedeflerin vurulduğu öne sürülen açıklamada, savaş uçaklarının saldırı düzenlediği bir bölgede Hizbullah'ın Rıdvan Gücü'ne ait bir eğitim kampının vurulduğu iddia edildi.

        Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

        İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

        Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

        İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hâla işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

        Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

