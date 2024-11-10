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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Lübnan'ın güneyini hedef aldı: 13 ölü | Dış Haberler

        İsrail, Lübnan'ın güneyini hedef aldı: 13 ölü

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 13 kişinin öldüğü belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 01:15 Güncelleme: 10.11.2024 - 01:15
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        İsrail, Lübnan'ın güneyini hedef aldı: 13 ölü
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        Lübnan Sağlık Bakanlığından İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yapıldı.

        İsrail ordusunun, Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ile Ayn Bial köylerinde ilk yardım görevlilerinin toplanma noktasını hedef aldığı bildirildi. Saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ilk yardım görevlisi 12 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

        İsrail'in sağlık çalışanlarını hedef almasının kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun bu saldırıları caydırıcı bir duruş sergilemediği kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; İsrail'in Sur kentine bağlı Hannaviye kasabasına düzenlediği saldırıda ise 5 sivil savunma gönüllüsünün öldüğü ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

        Güneydeki Nebatiye kentinde El-Meydan MMahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 12 kişi yaralandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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