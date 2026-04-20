İsrail mahkemesi, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun bu haftaki ifade işlemlerini erteledi

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, savcılığın Netanyahu'nun talebine itiraz etmesine rağmen Kudüs Bölge Mahkemesi'nin "güvenlik ve siyasi" gerekçelerle Netanyahu'nun bu haftaki ifade işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin talebini kabul ettiği belirtildi.

Haberde, bu nedenle yarın İsrail Başbakanı yerine başka bir tanığın ifade vereceği ve salı günü yapılacak duruşmanın ise tamamen iptal edildiği aktarıldı.

Netanyahu, geçen hafta da "güvenlik ve siyasi" gerekçelerle duruşmalarının 2 hafta süreyle ertelenmesi talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, 1 hafta ertelemeyi kabul ederken bu hafta yapılacak duruşmalar için yeniden başvuru yapılmasını istemişti.