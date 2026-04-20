        Haberler Dünya İsrail mahkemesi, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun bu haftaki ifade işlemlerini erteledi | Dış Haberler

        İsrail mahkemesi, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun bu haftaki ifade işlemlerini erteledi

        İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasında bu haftaki ifade işlemlerinin iptal edilmesi yönündeki talebini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 07:55 Güncelleme:
        Netanyahu'nun ifadesi ertelendi
        İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, savcılığın Netanyahu'nun talebine itiraz etmesine rağmen Kudüs Bölge Mahkemesi'nin "güvenlik ve siyasi" gerekçelerle Netanyahu'nun bu haftaki ifade işlemlerinin iptal edilmesine ilişkin talebini kabul ettiği belirtildi.

        Haberde, bu nedenle yarın İsrail Başbakanı yerine başka bir tanığın ifade vereceği ve salı günü yapılacak duruşmanın ise tamamen iptal edildiği aktarıldı.

        Netanyahu, geçen hafta da "güvenlik ve siyasi" gerekçelerle duruşmalarının 2 hafta süreyle ertelenmesi talebinde bulunmuştu.

        Mahkeme, 1 hafta ertelemeyi kabul ederken bu hafta yapılacak duruşmalar için yeniden başvuru yapılmasını istemişti.

        Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

        İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

        ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

        Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Doku soruşturması: 7 şüpheli daha adliyede!

        Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Kabine toplanıyor
        Togg'da otonom 3 sinyali!
        Kamyonette 1021 tabanca... Bu silahlar kime gidiyordu?
        İkinci elde 'ekonomi' devri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en büyük sorunu enflasyon
        İstanbul'un gizli hazinesi!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Üç çocuklu hayat
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
