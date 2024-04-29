İsrail müzakere heyeti, esir takası görüşmeleri için Kahire'ye davet edildi 7 Ekim'den bu yana Katar'la beraber bölgedeki en önde gelen arabulucu ülke olan Mısır, ateşkes ve esir takasını görüşmek üzere İsrailli yetkilileri Kahire'ye çağırdı. Hamas yetkilileri de görüşmeye katılacak.

Habertürk Giriş: 29.04.2024 - 10:21 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:21 facebook

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