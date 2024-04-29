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        Haberler Dünya İsrail müzakere heyeti, esir takası görüşmeleri için Kahire'ye davet edildi

        İsrail müzakere heyeti, esir takası görüşmeleri için Kahire'ye davet edildi

        7 Ekim'den bu yana Katar'la beraber bölgedeki en önde gelen arabulucu ülke olan Mısır, ateşkes ve esir takasını görüşmek üzere İsrailli yetkilileri Kahire'ye çağırdı. Hamas yetkilileri de görüşmeye katılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 10:21 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:21
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        Gazze için ateşkes görüşmeleri yoğunlaşıyor
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        Katar merkezli "Al-Araby Al-Jadeed"in haberine göre, İsrail'in 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısı ve 1200 kişiyi öldürmesinin ardından başlattığı Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Mısır'ın başkenti Kahire'de esir takası görüşmeleri sürüyor.

        Bu kapsamda Mısır'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi için yapılması beklenen görüşmelere İsrail müzakere heyetini davet ettiği bildirildi. Görüşmelere Hamas yetkililerinin katılmasının da beklendiği aktarıldı.

        Mısırlı kaynaklara dayandırılan haberde, davetin süreci hızlandırmayı ve Kahire'yi ziyaret edecek Hamas heyetinin önerilerinin değerlendirilmesini amaçladığı kaydedildi.

        Mısırlı bir kaynak, "Davet edilen İsrail heyetinin, karar almadan veya resmi pozisyon sunmadan, Hamas'ın taleplerine yanıt vermekle yetkilendirilmesi bekleniyor." dedi.

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        Hamas tarafı, kalıcı ateşkes ilan edilmeden rehine takası yapılmayacağını vurguluyor. Mısır'ın daveti, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Gazze'yi bölgedeki Arap ülkeleriyle ele almak amacıyla Suudi Arabistan'a geldiği gün yapıldı.

        Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes ve esir takası görüşmeleri için 26 Nisan'da Tel Aviv'e gitmişti.

        Kamil'in, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile görüşeceği dile getirilmişti.

        İsrail müzakere heyeti, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamayı amaçlayan bir öneriyi Güvenlik Kabinesi'ne sunmuştu.

        Söz konusu teklifte "İsrail'in, kadınlar, yaşlılar ve ciddi sağlık sorunları olan hastaların bulunduğu 33 esirin serbest bırakılmasını talep edeceği" öne sürülmüştü.

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