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        Haberler Dünya İsrail ordusu Gazze'de 3 subayının daha öldüğünü duyurdu | Dış Haberler

        İsrail ordusu Gazze'de 3 subayının daha öldüğünü duyurdu

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 336'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 699'a yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 23:53 Güncelleme: 24.08.2024 - 23:53
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        İsrailli 3 subay öldürüldü
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        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 subayının daha öldüğünü duyurdu.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 6310. Tugayından 26 ve 23 yaşındaki 2 yedek subayın, 8119 No'lu taburda görev yapan 35 yaşındaki bir subayın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 336'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 699'a yükseldi.

        Ordunun verilerine göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısı 2 bin 249'u Gazze Şeridi'ndeki kara saldırılarında olmak üzere 4 bin 376'ya ulaştı.

        İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ölü ve yaralı sayısına dair gerçek verileri gizlemekle eleştiriliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Filistin
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