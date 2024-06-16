İsrail ordusu: Gazze'deki esirlerin hepsini "askeri operasyonla" kurtaramayız Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, Filistinli grupların elinde 120 esirin kaldığını tahmin ediyor. Hamas şimdiye kadar, İsrail'in saldırılarında çok sayıda esirin yaşamını yitirdiğini duyurdu. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari de "Tüm esirlerin en kısa zamanda evlerine dönmesi için koşulları oluşturmaya çalışıyoruz ancak esirlerin hepsini askeri operasyonla geri getiremeyiz" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 16.06.2024 - 01:17 Güncelleme: 16.06.2024 - 01:20 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL