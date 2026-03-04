Canlı
        İsrail ordusu, saldırıların başlamasından beri İran'da 4 bin mühimmat kullandığını öne sürdü

        İsrail ordusu: İran'da 4 bin mühimmat kullanıldı

        İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırıların başlamasından bu yana, İran'a karşı 4 bin mühimmat kullandığını iddia etti

        Giriş: 04.03.2026 - 00:37
        "İran'da 4 bin mühimmat kullanıldı"
        Ordudan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde yüzlerce savaş uçağı ve diğer hava araçlarının İran ve Lübnan'da yüzlerce noktayı eş zamanlı olarak vurduğu ileri sürüldü.

        İran'da onlarca fırlatma rampasının hedef alındığı ve 1600'den fazla sorti ile yaklaşık 300 rampanın imha edildiği savunulan açıklamada, saldırıların başladığı 28 Şubat sabahından beri 4 bin mühimmat kullanıldığı öne sürüldü.

        Açıklamada, İsrail ordusunun İran'ın balistik füze kapasitesine ve hava savunma sistemlerine karşı arka arkaya saldırılar düzenlediği belirtildi.

        ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

