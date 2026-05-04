        Haberler Dünya İsrail ordusu yüksek alarm durumuna geçti | Dış Haberler

        İsrail ordusu yüksek alarm durumuna geçti

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'da İran kaynaklı insansız hava aracı saldırısı düzenlendiği haberlerinin ardından İsrail ordusunun yüksek alarm düzeyine geçtiği bildirildi.

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 20:45 Güncelleme:
        İsrail ordusundan bir kaynak, İç Cephe Komutanlığı yönergelerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti.

        İsrail ordusunun durumu yakından takip ettiğini ve yüksek alarm durumunda bulunduğunu kaydeden kaynak, hava savunma sistemleri ve saldırı kapasitesinin İran ile ABD arasındaki geçici ateşkesin devreye girmesinden bu yana yüksek hazırlık seviyesinde kalmaya devam ettiğini kaydetti.

        Öte yandan Israel Hayom gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gün boyunca güvenlik istişareleri gerçekleştirdiğini bildirdi.

        BAE ve Umman'a İran saldırısı iddiası

        BAE ve Umman'a İran'dan insansız hava aracıyla (İHA) saldırılar düzenlendiği ileri sürüldü.

        BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

        Umman'da bir binanın hasar alması sonucu 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

        *Fotoğraf: EPA/ATEF SAFADI, temsilidir

        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!

        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        BAE'de hava savunma devrede
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        Bugün Ne Oldu? 4 Mayıs 2026'nın haberleri
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        İlayda 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!
        Artık sürücü koltuğunda değil
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
