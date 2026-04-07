        Ortadoğu İsrail ordusunda 4 İran casusu gözaltına alındı | Dış Haberler

        İsrail ordusunda 4 İran casusu gözaltına alındı

        İsrail'de İran adına casusluk yapmak ve stratejik öneme sahip yerlerin fotoğraflarını çekmek suçlamasıyla 4 askerin gözaltına alındığı öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 06:45 Güncelleme:
        İsrail ordusunda 4 İran casusu gözaltına alındı
        İsrail'de yayın yapan Kanal 15 televizyonunun haberinde, düzenli muharebe birliklerinde görev yapan 4 askerin, savaş zamanında İran adına casusluk faaliyetlerine karışmak suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla yeni ve endişe verici bir casusluk vakasının ortaya çıktığı belirtildi.

        Sanıklardan bazılarının avukatlarla görüşmesine izin verilmediği ve tüm sanıkların gözaltı sürelerinin de uzatıldığı aktarıldı.

        AA'nın aktardığı habere göre, İran istihbaratının, söz konusu 4 askerden, stratejik öneme sahip yerlerin fotoğrafını çekmek gibi bazı görevleri yerine getirmelerini istediği kaydedildi.

        Bu olayın, İsrail güvenlik teşkilatına sızma ve sivillerin arasına nüfuz etme girişimlerinde açık bir eğilim olduğuna işaret ettiği ve İran'ın casusluk tehditlerinde son günlerde keskin bir artışın işareti olarak yorumlandığı kaydedildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 4 Nisan 2026 (Sahada Avantaj Kimde: ABD Mi, İran Mı?)

        Ukrayna lideri Zelenski İstanbul'da. Habertürk ekibi Tel Aviv'de. İran füzesi Ramat Gan'ı vurdu. Trump savaştan çıkış yolunu mu arıyor? Sahada avantaj kimde: ABD mi, İran mı? İran ile anlaşma olmazsa ne olacak? Ana Haber Bülteni'ni Ayşe Süberker sundu.  

