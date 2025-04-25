İsrail saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in bu sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarında 35 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin Sağlık yetkililerinden ve görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin farklı yerlerinde çok sayıda evi ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampındaki bir konut binasını topçu saldırısıyla hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde bir grup sivili hedef aldığı saldırıda da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail'in, Gazze şehrinin merkezinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı El-Farabi Okulu'nu hedef aldığı saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü ifade edildi.

İsrail'in Han Yunus'un doğusunda El-Amur ve Şurab ailelerine ait iki evi hedef alması sonucu ise 19 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilenlerin çadırlarını bombalaması sonucu aynı aileden ikisi ebeveyn ve 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.