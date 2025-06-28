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        Haberler Dünya İsrail saldırılarında 51 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 51 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 51 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:35 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:35
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        51 Filistinli hayatını kaybetti
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        İsrail'in Gazze Şeridi’nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 51 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi ise yaralandı.

        Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, dün geceden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda sivil yerleşim alanını vurdu.

        Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Adnan el-Alimi Okuluna düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        Güneydeki Han Yunus’un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadıra yönelik saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında aynı aileden 3 kardeşin bulunduğu belirtildi.

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        Kuzeydeki Cibaliya beldesinde iki eve düzenlenen topçu saldırısında ise 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin doğusunda da bir grup Filistinlinin toplandığı noktaya yönelik hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        İsrail ordusu aynı zamanda Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusuna yoğun hava saldırıları düzenledi.

        Gazze kentinin kuzeydoğusundaki bazı bölgelerde de gece boyunca İsrail ordusuna bağlı birliklerin çok katlı konutları patlattığı aktarıldı.

        Filistinli yetkililer, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda da 4 kişinin öldüğünü aktardı.

        İsrail askerlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi bölgesine düzenlediği saldırıda 3, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgelerinin hedef alındığı iki hava saldırısında da 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Refah kentinin batısında ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız sivillere İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

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        Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ndeki Yafa Çarşısı'nda bir grup sivili hedef alan İsrail bombardımanı sonucu da aralarında down sendromlu bir kız çocuğu ile yaşlılar ve kadınların da bulunduğu 11 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Yine Tuffah Mahallesi'nde bulunan Yafa Okulu yakınlarında Filistinli bir grubu hedef alan saldırıda ise 5'i çocuk 8 kişi ölürken, 27'si yaralandı.

        *Fotoğraf: AA

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