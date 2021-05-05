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İsrail Suriye'ye füze saldırısı düzenledi

Suriye'nin Lazkiye ve Hama illerindeki bazı noktalara İsrail tarafından füze saldırısı gerçekleştirildiği ileri sürüldü

İsrail Suriye'ye füze saldırısı düzenledi
İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı
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AA

Esad rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'in, Lazkiye'nin doğusundaki Hiffe bölgesi ile Hama'nın batısındaki Misyaf bölgesindeki bazı noktalara füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde, "Hava savunma sistemleri, düşman hedeflere karşılık verdi." ifadesine yer verildi. Haberde, Lazkiye kırsalında bir plastik deposunun hedef alınması sonucu çıkan yangına müdahale edildiği aktarıldı.

"1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞ YARALANDI"

Esad rejimin haber kanalı El-İhbariyye ise saldırıda bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. İsrail'den ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

AA'nın haberine göre; Lazkiye ve Hama illerinde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esad rejimi, İsrail'in 8 Nisan, 16 Mart, 28 ve 15 Şubat tarihlerinde Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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