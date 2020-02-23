İsrail askerleri Filistinli şehidi buldozerle sürükledi!

DHA

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin güney sınırında, Abasan beldesinin doğusundaki sınır telleri yakınında bulunan iki Filistinliye ateş açtı. Filistinli göstericilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

CENAZEYİ ALMAYA GELENİ DE VURDU

DHA'da yer alan habere göre Filistinliler hayatını kaybeden kişinin cansız bedenini almak için gittiklerinde, İsrail ordusuna ait buldozer Filistinlilere engel oldu.

BULDOZERLE CANSIZ BEDENİ SÜRÜKLEDİ

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, İsrail askerinin buldozeri Filistinlilerin üzerine sürdüğü ve yerde yatan cansız bedeni sürüklediği görüldü.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Ardından buldozerin önünde bulunan kepçeyle bedeni aldığı, bu sırada İsrail ordusuna ait bir tankın da bölgeye gelerek buldozeri koruduğu görüldü. Korkunç görüntüler, tepkiye neden oldu.