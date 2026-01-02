Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika İsrail ve ABD Gazze'de ikinci aşama mutabakatı sağladı | Dış Haberler

        İsrail ve ABD Gazze'de ikinci aşama mutabakatı sağladı

        İsrail basını, İsrail ile ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi konusunda bir mutabakata vardığını öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 06:22 Güncelleme: 02.01.2026 - 06:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail ve ABD Gazze'de ikinci aşama mutabakatı sağladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan haberde söz konusu mutabakatın, Tel Aviv'in oyalaması nedeniyle dosyada son dönemde yaşanan tıkanıklığın aşılması anlamına geldiği aktarıldı.

        Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi ile ilgili anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesini öngören ABD yönetimiyle varılan mutabakatların ardından Tel Aviv'e döndüğü öne sürüldü.

        KAN'ın adı paylaşılmayan İsrailli kaynaklardan aktardığına göre ikinci aşama, İsrail'in kısa süre içinde Refah Sınır Kapısı'nı açmaya hazırlanmasını ve bununla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde, Hamas'ın ya da İsrail ordusunun bulunmayacağı yeni bir şehir kurma planı için hazırlıkların devam etmesini kapsıyor.

        REKLAM

        KAN'a göre kaynaklar, Hamas'ın İsrail tarafında bu aşamada esneklik gösterilerek belirli uzlaşılara ulaşma yönünde bir eğilim bulunduğunu gözlemlediğini aktardı.

        GAZZE'DE ATEŞKES

        Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail, Gazze’de bir askerinin esir tutulduğunu öne sürerek anlaşmanın bazı maddelerini ihlal etmiş ve ikinci aşamaya geçişi geciktirmişti.

        Söz konusu anlaşma, 8 Ekim 2023'te başlayan ve yaklaşık 71 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan İsrail saldırılarını sona erdirmeyi amaçlıyordu. Buna rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik ihlallerini ve kuşatmayı sürdürmeye devam ediyor.

        Anlaşmanın ikinci aşaması kapsamında, Gazze Şeridi’ni yönetmek üzere geçici bir teknokrat komitenin kurulması, yeniden imar sürecinin başlatılması, bir barış konseyinin oluşturulması, uluslararası bir gücün konuşlandırılması, İsrail’in Gazze’den daha kapsamlı askeri çekilmesi ve Hamas’ın silahsızlandırılması gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tuzlu Suda Yüzen Hoparlör! Anker Soundcore Boom 3i Detaylı İnceleme

        Suda yüzen, tuzlu suya dayanıklı, 50W güçlü baslı bu hoparlör havuzda, denizde hatta kayakta bile müzik keyfini kesmiyor! IP68 koruması, Buzz Clean özelliği ve 16 saat pil ömrüyle test konuğumuz oldu. Ses kalitesi nasıl, baslar patlıyor mu? Ne kadar dayanıklı?

        #gazze şeridi
        #haberler
        #ABD
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        İstanbul'un 5 ilçesinde kar tatili
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın ve Bakan Fidan Umerov ile görüştü
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        8 yıllık hasret yılbaşı gecesi sona erdi
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        "Zayıf anlaşmalar savaşı körükler"
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Peş peşe gelmeye başladı! İşte kar tatili olan kentler!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Fiorentina'dan Becao hamlesi!
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        Site aidatları, en düşük emekli aylığı, doğum izni gündemde
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        İstanbul'da her yer bembeyaz
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Van'da çığın altında kalan kadın yaşamını yitirdi!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        Çığ faciasında yürekleri yakan çalışma!
        "O bir yıldız değil"
        "O bir yıldız değil"
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Nkunku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Bilal Erdoğan: İsrail siyonizmi bugün nazizmdir
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        Vedaların yılı 2025: İşte futbolu bırakanlar!
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        İsviçre'de kayak merkezinde patlama
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2025’in en iyi 20 filmi
        2025’in en iyi 20 filmi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!
        2026'da teknolojide devrimsel patlama!