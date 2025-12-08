Habertürk
        Haberler Spor Futbol İsrailin soykırımlarına sessiz kalan Infantino ve Ceferin aleyhine dava açıldı! - Futbol Haberleri

        İsrailin soykırımlarına sessiz kalan Infantino ve Ceferin aleyhine dava açıldı!

        FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne açılan bir davada savaş suçlarına yardım etmekle suçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:12
        Infantino ve Ceferin'e dava açıldı!
        "Irish Sport for Palestine" (Filistin İçin İrlanda Sporu Derneği), Gazze'deki soykırıma tepki olarak 2023 yılında 300'ü aşkın tanınmış İrlandalı sporcunun imzasıyla yayımlanan açık mektubu organize ederek adını duyurdu.

        Kuruluş, Infantino ve Ceferin'i, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) açılan bir davada savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara yardım etmekle suçlayarak bir ilke imza attı.

        Filistin İçin İrlanda Sporu Derneği üyesi Rebecca O'Keeffe, bu hukuki sürecin önemini vurgulayarak, spor kurumları liderlerinin savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara yardım etmekle suçlanmasının tarihte "bir ilk" olacağının altını çizdi.

        O'Keeffe, Filistin İçin İrlanda Sporu Derneği'nin "Soykırımcı İsrail rejimine karşı yaptırımların organize edilmesi spor müsabakalarından men ve spor tüzüklerinin ihlallerinin soruşturulması da dahil olmak üzere yaptırımlar talep eden bir sporcu topluluğu." olduğunu ifade etti.

        Bu davanın önemli ve küçümsenemeyecek bir hareket olduğunu belirten O'Keeffe, bu davayla beraber FIFA ve UEFA liderlerinin cezasızlıkla hareket edemeyeceğini ve hesap vermemezlikten kendilerini koruyamayacağını dile getirdi.

        Infantino ve Ceferin'in yargılanmasının bir emsal teşkil edeceğinin önemini dile getiren O'Keefe "Önümüzdeki süreçte İsrail Futbol Federasyonu'na yaptırım uygulanmasına yönelik bir adım olmasını umuyoruz." dedi.

        INFANTINO VE CEFERIN'İN SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN İSRAİL'E KARŞI ADIM ATMAMASI

        Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulacak Ceferin ve Infantino dosyalarının iki ana temel üzerine inşa edildiğini vurgulayan O'Keeffe şöyle devam etti:

        "UEFA ve FIFA, yasadışı yerleşim yerlerinde bulunan İsrail futbol kulüplere izin vererek, yerleşim yerlerindeki yaşamın normalleşmesine gönüllü olarak katılıyor ve sivil nüfusun işgal altındaki topraklara taşınmasına ortak oluyor, bu da savaş suçlarına destek verdikleri anlamına geliyor. Yasadışı yerleşim yerlerindeki yaşam normalleşmeseydi, işgal altındaki Filistin'e göç eden yerleşimciler olmazdı. İkinci suçlama ise, yasadışı yerleşim yerlerindeki kulüplerin ırk ayrımcılığı sistemi uygulaması ve Filistinlilerin maçlara katılmasını, kulüplerde oynamasını veya yönetimde yer almasını yasaklaması sebebiyle, söz konusu taraflar, 'apartheid' başta olmak üzere insanlığa karşı işlenen suçlara destek vermektedir."

        O'Keeffe, UEFA ve FIFA'nın İsrailli kulüpleri ihraç etmeyerek Filistin'in sömürgeleştirilmesine fiilen katkıda bulunduğunu, bu kuruluşların yapısından dolayı UCM'de dava edemediklerini ama başında bulunan kişilerin kuruluşların politikalarından sorumlu olduğunu da aktardı.

        Elindeki kanıtların UCM'ye başvurmak için yeterli olduğuna inandıklarını ifade eden O'Keeffe, "Raporlar, tanıklıklar, FIFA iç yazışmaları, insan hakları örgütleri ve sivil toplumdan gelen raporlar yer alıyor. Ancak, dosyanın hassas yapısı ve gizlilik nedeniyle bundan fazlasını açıklayamıyorum." dedi

        RUSYA'YA YAPILAN ÇİFTE STANDART

        O'Keeffe, FIFA ve UEFA'nın Rusya'yı Ukrayna işgalinden dört gün sonra men etmesine rağmen İsrail'e karşı herhangi bir yaptırım uygulamamasını ikiyüzlülük ve çifte standart olduğunu vurguladı.

        İsrail'e yönelik yaptırımların olmamasının temel açıklamasının siyaset ve siyasi müdahale olduğunu belirten O'Keeffe, "Hem ABD hem de İsrail hükümetinin UEFA ve FIFA liderleriyle yakın ilişki içinde olduğu oldukça açık. Kurallar eşit şekilde uygulansaydı, İsrail'e uzun zaman önce yaptırım uygulanırdı." şeklinde konuştu.

        Infantino ve Ceferin'in futbolu İsrail'in amaçlarına hizmet etmek için kullandığını vurgulayan O'Keeffe, "Infantino ve Ceferin liderliğindeki futbol, ​​yerleşim yerlerini meşrulaştırmak ve çalınmış Filistin topraklarını işgal etmek için bir araç olarak kullanılıyor. Uygulamalarının insan haklarını ihlal ettiğinin tamamen farkındalar, ancak insan hakları raporlarını görmezden gelmeye devam ediyorlar. 15 yıldır FIFA'dan 'yerleşim yeri kulüplerini' kaldırmasını isteyen Filistin Futbol Federasyonu'nu da görmezden gelmeye devam ediyorlar." dedi.

        İRLANDA'NIN FİLİSTİN'E TARİHİ DESTEĞİ

        O'Keeffe, kendilerine uluslararası spor camiasından ve diğer çevrelerden büyük bir desteğin olduğunu aktardı.

        Özellikle İrlanda halkından gelen desteğin önemine hitaben İrlanda halkının sömürge tarihine atıf yapan O'Keeffe, "İrlanda, kendi sömürge tarihi göz önüne alındığında, Filistin özgürlüğünün kararlı bir destekçisi olarak bilinir; bu da iyi belgelenmiştir, ancak bence asıl önemli olan İrlanda sivil toplumudur." ifadelerini kullandı.

        FIFA ve UEFA başkanlarının cezasız kalmayacağını ve kendilerini hesap verebilirlikten koruyamayacaklarına inandığını vurgulayan O'Keeffe, "Bu dava diğerleri için çok ihtiyaç duyulan bir emsal teşkil edecektir. Bunun ötesinde, bu davanın İsrail Futbol Federasyonu'na yaptırım uygulanması yönünde bir adım olmasını umuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

