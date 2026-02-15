Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrailli işgalciler okula saldırdı | Dış Haberler

        İsrailli milletvekili, beraberindeki yerleşimcilerle Batı Şeriadaki bir okula baskın düzenledi

        İsrailli aşırı sağcı milletvekili Tzvi Tzukot, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde bir okula baskın düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 19:54 Güncelleme: 15.02.2026 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailli işgalciler okula saldırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'un güneyindeki El-Lubben Şarkiye Kız Lisesi, Tzukot ve beraberindeki bir dizi silahlı İsraillinin baskınına sahne oldu.

        Ders saatleri içinde okulun bahçesine giren Tzukot ve silahlı İsrailliler, okulun içinde çekim yaptı ve öğretmenleri tehdit etti.

        Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, baskının okul içindeki güvenliği tehdit ettiği ve eğitim sürecini etkilediği belirtildi.

        Açıklamada, öğrenci ve öğretmenlerin güven içinde eğitim-öğretim hakkını çiğneyen bu uygulamaların durdurulması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

        Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu, ocak ayı boyunca Filistinlilere ve topraklarına yönelik 1872 saldırı gerçekleştirdi.

        Bu saldırılar, fiziksel şiddet ve ağaç sökme eylemlerinden tarlaların yakılmasına, çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi, mülklerin ele geçirilmesine ve evlerin ve tarımsal alanların yıkılmasına kadar uzanırken 125 Filistinli aile de göç etmek zorunda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de otelde çıkan yangında kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı

        İzmir'in Seferihisar ilçesinde butik otelde çıkan yangında kadın yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen eşi hastaneye kaldırıldı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Başakşehir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?