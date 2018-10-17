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İsrailli ve Filistinli bebeklerin kalpleri bir atacak!

Filistin'de yaşayan Asakra ailesinin geçtiğimiz hafta dünyaya gelen Musa isimli bebeği doğuştan kalp hastasıydı. İsrailli bir çocuğun kalbi tarihte ilk kez Filistinli bebeğe nakledildi.

17.10.2018 - 09:42 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Batı Şeria'da kalp hastalığıyla doğan Musa bebeğin hayata tutunması için tek şansı kalp nakli yapılmasıydı. İsrailli bir çocuğun kalbi tarihte ilk kez Filistinli bebeğe nakledildi. 

Filistinli doktorlar 2.5 hafta boyunca Musa'nın yaşama tutunması için yoğun çaba gösteren Filistinli doktorlar, İsrail’deki Edmond Safra Çocuk Hastanesi'ndeki meslektaşlarını aradı. İsrailli doktorlar gelen telefondan sadece saatler önce 1.5 yaşındaki bir İsrailli çocuğun kronik bir hastalıktan dolayı can verdiğini ve ailenin de organlarını bağışladığını söyledi. Musa'nın şansına İsrail'de o an için kalp nakli bekleyen hiçbir bebek yoktu. İsrailli doktorlar, aileye bağışlanan kalbin bir Filistinli çocukta atmasını kabul edip etmeyeceklerini sordu. Ailenin yanıtı olumluydu.

Minik Musa hemen Ramallah'taki hastaneden İsrail'e getirildi ve İsrailli çocuğun kalbi, hem Yahudi hem de Arap doktorların katıldığı saatler süren operasyondan sonra artık Musa’da atmaya başladı.

İsrail- Filistin tarihinde bir ilk olan bu operasyon tüm İsrail gazetelerinde haber oldu. Operasyonu gerçekleştiren doktor David Mashali, "Bugün burada tarih yazdık. İlk defa bir Yahudi’nin kalbi bir Filistinli Müslüman çocuğun bedeninde atacak. Biz bunu sadece bir kalp nakli olarak değil İsrail ile Filistin arasında bir umut nakli olarak da görüyoruz" dedi.

Musa'nın ailesi de "Umarız bu yaşanan mucize iki halkın yakınlaşması için bir sebep olur." açıklamasında bulundu. 

Musa'nın ve adı açıklanmayan bebeğin aileleri, küçük bebeğin taburcu olmasının ardından bir araya gelecek.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 32 dakika önce
    Birde çocukları öldürmeseler. daha şirin görünürler
  • Misafir 48 dakika önce
    ilkezmi kimbilir bence ilk degildir hapisanedeki tutuklarin organlari kimlere takiliyor .. orda neler donuyorr
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