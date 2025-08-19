İşsizlik 2. çeyrekte arttı

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 106 bin kişi artarak 3 milyon 34 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,9 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 41 bin kişi azalarak 32 milyon 435 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 48,9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,1 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,5 olarak gerçekleşti

İşgücü, 2025 yılı II. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 35 milyon 469 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 36,3 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 15,9 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık artış ile yüzde 15,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11,7, kadınlarda ise yüzde 23,7 olarak tahmin edildi.