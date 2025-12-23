2026 yılı için belirlenen yeni asgari ücret, yalnızca çalışanların gelirini değil, işsizlik maaşı alan vatandaşların aylık ödemelerini de etkileyecek. İşsizlik ödeneğinin, asgari ücrete bağlı olarak yeniden şekillenecek olması nedeniyle "İşsizlik maaşı kaç TL olacak?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Yeni ücretin açıklanmasıyla birlikte işsizlik maaşının sınırlarının da güncellenmesi bekleniyor. İşte son durum...