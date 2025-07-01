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        Haberler Bilgi Yaşam İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir? İşsizlik Maaşı Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Alabilir?

        İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir? İşsizlik Maaşı Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Alabilir?

        İşsizlik maaşı, çalışma hayatında çeşitli nedenlerle işsiz kalan sigortalı çalışanlara, belirli koşulları sağlamaları hâlinde geçici süreyle maddi destek sağlamak amacıyla verilen bir ödemedir. Türkiye'de işsizlik maaşı, İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında İŞKUR tarafından ödenir. Ancak her işsiz kalan birey bu haktan yararlanamaz; belirli süre, prim ve işten ayrılma gerekçesi gibi kriterlerin karşılanması gerekir. İşsizlik maaşı başvurusu ve ödeme süreci yasal çerçevede belirli kurallara bağlanmıştır. Bu yazımızda İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir? İşsizlik Maaşı Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Alabilir? Sorularına cevaplar arayacağız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 09:58 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:58
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        İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?
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        İşsizlik Maaşı Nedir?

        İşsizlik maaşı, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan, işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işçilere, yeni bir iş bulana kadar geçici olarak ödenen gelir desteğidir. Amaç, iş arama sürecinde işsiz kalan bireyin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesine yardımcı olmaktır. Ödemeler İŞKUR aracılığıyla yapılır ve süre ile tutar, kişinin çalışma süresi ve prim gününe göre değişiklik gösterir.

        İşsizlik Maaşı Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

        Kendi İsteği ve Kusuru Dışında İşsiz Kalmak İşsizlik maaşı almak isteyen kişinin, iş sözleşmesinin işveren tarafından sonlandırılmış olması gerekir. İstifa eden, kendi isteğiyle işten ayrılan ya da haklı bir gerekçe olmadan sözleşmeyi sonlandıran kişiler işsizlik maaşı alamaz. Ancak bazı istisnalar vardır:

        Zorunlu askerlik nedeniyle ayrılma

        Evlendikten sonraki 1 yıl içinde kadın işçinin kendi isteğiyle ayrılması

        Sağlık, mobbing veya ücretin ödenmemesi gibi haklı fesih nedenleriyle ayrılanların dava sonucu hak kazanması

        Son 120 Gün Aralıksız Sigortalı Çalışmak İşten ayrılmadan önceki son 120 gün boyunca sigortalı olarak aralıksız çalışmak şarttır. Bu süre içinde kısa süreli raporlar (hastalık, izin gibi) veya eksik günler dikkatle değerlendirilir.

        Son 3 Yıl İçinde En Az 600 Gün İşsizlik Sigortası Primi Ödemiş Olmak İşten ayrıldığı tarihten geriye dönük 3 yıl içinde:

        En az 600 gün sigorta primi yatırılmışsa: 180 gün (6 ay) maaş ödenir

        900 gün yatırılmışsa: 240 gün (8 ay) maaş ödenir

        1080 gün yatırılmışsa: 300 gün (10 ay) maaş ödenir

        İŞKUR’a Zamanında Başvurmak İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR’a başvuru yapılmalıdır. Başvurular İŞKUR müdürlüklerinden şahsen ya da e-Devlet üzerinden çevrimiçi olarak yapılabilir. 30 gün içerisinde başvuru yapılmaması hâlinde, maaş alma süresi geciken gün kadar kısalır.

        İşsizlik Maaşı Ne Kadar Ödenir?

        İşsizlik maaşı, işçinin son 4 aylık brüt maaş ortalamasının %40’ı olarak hesaplanır. Ancak ödenecek tutar brüt asgari ücretin %80’ini geçemez. Ayrıca damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmaz.

        2025 yılı itibarıyla asgari ücret üzerinden örnek hesaplama:

        Son 4 ay ortalama brüt maaş 20.000 TL olan bir işçiye yaklaşık 8.000 TL maaş ödenir

        Asgari ücretli bir işçi ise yaklaşık 6.000 TL maaş alır

        Maaş her ayın 5’inde, kişinin banka hesabına ya da PTT şubesine yatırılır.

        İşsizlik Maaşı Süresince Sunulan Diğer Haklar

        Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri devlet tarafından karşılanır

        İŞKUR’un iş arama ve mesleki eğitim hizmetlerinden ücretsiz faydalanma hakkı tanınır

        Yeni iş bulunması hâlinde maaş ödemesi sona erer

        Aynı anda emekli aylığı alanlar işsizlik maaşı alamaz

        İşsizlik Maaşı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

        Maaş alırken iş bulunursa ya da kayıt dışı çalışmaya başlanırsa, ödeme derhal durdurulur

        Bu durum beyan edilmezse ödenen tüm tutarlar faiziyle geri istenebilir

        Aylıklar düzenli olarak İŞKUR’a bildirim yapılarak devam ettirilmelidir

        Kimler İşsizlik Maaşı Alamaz?

        Kendi isteğiyle işten ayrılanlar (istifa)

        Disiplin suçu veya devamsızlık nedeniyle işten çıkarılanlar

        Son 120 günü eksik olanlar

        Son 3 yılda yeterli prim günü bulunmayanlar

        Emeklilik hakkı kazananlar

        İşsizlik maaşı, belirli şartları sağlayan sigortalı çalışanlar için önemli bir sosyal güvence niteliğindedir. Bu destekten yararlanabilmek için kişinin kendi kusuru dışında işsiz kalması, son 3 yılda yeterli prim ödemesi yapmış olması ve işten ayrılmadan önce 120 gün kesintisiz çalışması gereklidir. Zamanında yapılan başvuru ve doğru belgelerle bu hak kullanıldığında, işsiz kalınan süre boyunca maddi bir destek sağlanarak bireyin yeni bir iş bulana kadar geçimini sürdürmesi amaçlanır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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