İşsizlik maaşını 6 işsizden 1’i alıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün 2024 yılı işgücü istatistiklerini yayımladı. 2024 yılında işsiz sayısı önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,7 puan azalarak yüzde 8,7 olarak gerçekleşti.

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İşgücü önceki yıla göre 837 bin kişi artarak 35 milyon 733 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı ise 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişi oldu.

Geçen yıl 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 501 bin kişi arttığı dikkate alınırsa, işgücüne katılanların sayısı nüfus artışından fazla oldu. İstihdam edilenlerin sayısı da işgücündeki artıştan daha fazla oldu. Bu sayede işgücüne katılım oranı 2005 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak yüzde 47,2’ye yükseldi. Ancak, yükselişe rağmen işgücüne katılım oranı yüzde 74 olan OECD ortalamasının oldukça altında yer alıyor.

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Diğer taraftan, TÜİK tarafından işsizlerin yanı sıra eksik istihdam ve potansiyel işgücü dikkate alınarak hesaplanan atıl işgücü oranı 2024 yılında bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7 ile 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

6 İŞSİZDEN BİRİNE İŞSİZLİK MAAŞI

TÜİK’in dün açıkladığı veriler 2024 yılı genelindeki aylık ortalama işsiz sayısını içeriyor. TÜİK’in daha önce açıkladığı işgücü istatistiklerine göre, 2025 Ocak ayında işsiz sayısı 3 milyon 2 bin kişi olarak hesaplandı. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre ise ocak ayında 489 bin 671 kişiye işsizlik maaşı (işsizlik ödeneği) verildi. TÜİK’in açıkladığı ocak ayındaki işsizlerin yüzde 16’sı, başka bir ifadeyle her 6 işsizden sadece 1’i işsizlik ödeneği alabildi.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE ERİŞMEK ZOR

İşsizlik ödeneği alabilmek için işsiz kalmadan önceki son 120 gün sigortalı bir işte çalışmak ve son üç yıl içinde en az 600 prim günü bulunması gerekiyor. Son 3 yılda 600 gün primi bulunanlara 6 ay, 900 prim günü bulunanlara 8 ay, 1080 prim günü bulunanlara ise 10 ay işsizlik ödeneği veriliyor.