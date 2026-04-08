İstanbul 8 Nisan baraj doluluk oranı: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarının su seviyesi yüzde kaç?
İstanbul'da su kaynaklarının güncel durumu, kentte yaşayanların gündemindeki yerini koruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak açıklanan verilere göre, son günlerde etkili olan yağmur yağışları ile barajların su seviyelerinde dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Peki, 8 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte tüm detaylar...
İstanbul’da barajların doluluk oranlarına ilişkin araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün paylaşılan verilerle, kentin su rezervlerinin güncel durumu yakından takip ediliyor. İstanbul’a içme suyu sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere Barajı için açıklanan son verilerle su seviyeleri netleşti. Bu kapsamda, “8 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte güncel veriler haberimizde…
İSKİ 8 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 8 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 69,51 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL SU SEVİYELERİ
Ömerli Barajı: yüzde 92,15
Darlık Barajı: yüzde 85,58
Elmalı Barajı: yüzde 92,71
Terkos Barajı: yüzde 55,08
Alibey Barajı: yüzde 67,10
Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,93
Sazlıdere Barajı: yüzde 44,79
Istrancalar Barajı: yüzde 90,64
Kazandere Barajı: yüzde 63,91
Pabuçdere Barajı: yüzde 54,16