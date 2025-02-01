Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Öte yandan İstanbul için de soğuk hava ve kar uyarısı geldi. AKOM açıklamasında, İstanbul'un soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini ve kar yağışının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu raporu mercek altına alınırken ‘’İstanbul'a kar ne zaman yağacak?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 2-6 Şubat İstanbul hava durumu raporu...