İstanbul kar yağışı uyarısı! AKOM tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Türkiye, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Salı gününden itibaren 6 ile 12 derece azalması bekleniyor. Öte yandan İstanbul kar yağışı uyarısı geldi. AKOM son dakika açıklaması ile megakent için tarih verdi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak, bu hafta yağar mı? İşte Meteoroloji tahminleri ile 2-6 Şubat İstanbul hava durumu ve detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Salı gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Öte yandan İstanbul için de soğuk hava ve kar uyarısı geldi. AKOM açıklamasında, İstanbul'un soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini ve kar yağışının beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu raporu mercek altına alınırken ‘’İstanbul'a kar ne zaman yağacak?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, 2-6 Şubat İstanbul hava durumu raporu...
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının; 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması bekleniyor.
Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarıların takip edilmesi önem taşıyor.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN "SOĞUK HAVA" UYARISI
İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurdu ve vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.
BİR HAFTA ETKİLİ OLACAK
Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte bir haftalık periyotta etkisini sürdürmesinin beklendiği aktarıldı. Bu periyotta karla karışık sağanak ve kar yağışı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Vatandaşların kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
AKOM'DAN SOĞUK HAVA VE KAR UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, haftalık hava tahmin raporuna göre hafta sonuna kadar ılıman hava koşullarının etkili olacağı kentin 3 Şubat Pazartesi'den itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine gireceğinin tahmin edildiği bildirildi.
İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
MGM'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre, 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günü İstanbul, beyaza bürünecek.
AKOM'dan yapılan açıklamada da kentte çarşamba ve perşembe günleri yoğun kar yağışının beklendiği kaydedildi. Çarşamba günü 1-5, perşembe günü de 10-20 santimetreye kadar kar yağışının görülebileceği ifade edildi.
VATANDAŞLARA UYARI: BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ
Açıklamada, sıcaklıkların hızla düşmesiyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği, özellikle sıcaklığın 1 ile 5 derece arasında seyretmesinin beklendiği 7 Şubat Cuma günü buzlanma ve don riskinin artabileceği kaydedildi.
Sabah ve gece saatlerinde etkisinin artacağı öngörülen sis, kırağı ve buzlanma riskine karşı uyarıda bulunulan açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla yola çıkmamaları istendi.
Açıklamada, kent genelinde yarından itibaren düşmesi beklenen sıcaklıkların 10 Şubat'a kadar mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi.
PERŞEMBE GÜNÜ KAR YAĞIŞI YOĞUNLAŞABİLİR
Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 0°C’nin altına düşmesi bekleniyor. AKOM’un değerlendirmelerine göre:
5 Şubat Çarşamba: Kar yağışı başlayabilir, sıcaklık 0°C’ye kadar düşecek. 1-3 cm kar yağabilir.
6 Şubat Perşembe: Sıcaklıklar sıfırın altında seyredebilir. 10-20 cm kar örtüsü oluşabilir.
7 Şubat Cuma: Sıcaklıklar 1-5 derece arasında seyredebilir, buzlanma ve don riski artacak.
2 ŞUBAT PAZAR İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ
3 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ
4 ŞUBAT SALI İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNİ