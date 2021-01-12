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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bilindiği üzere kış aylarının başlamasına rağmen ülkemizde etkili olan kuraklık nedeniyle yazdan kalma günler yaşıyoruz. Barajlarda su tehlikesi devam ederken gözler ise kar yağışına çevrilmiş durumda. Peki, kar ne zaman yağacak? İşte, Meteoroloji tarafından verilen tarih...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kuraklık tehlikesine karşı gözler kar yağışına çevrilmişken yüzleri güldüren haber Meteoroloji'den geldi. İşte, İstanbul'a karın yağacağı tarih...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Megakent İstanbul aylardır kuraklık tehdidi altında bulunuyor. Sonbahar ve kış aylarda beklenen yağmurların düşmemesi sonucu İstanbul’da barajların doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Barajların doluluk oranı hafta sonu etkili olan yağmurlar ile yüzde 19 seviyesinden yüzde 21 seviyesine çıktı. Yağmurlar İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı. Öte yandan yağmurlu havanın bugün öğleden sonra şiddetli bir şekilde etkili olacağının uyarısı da yapıldı. Hafta sonu yağan yağmurların ardından İstanbul’a bir müjde de meteorolojiden geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre İstanbul yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul’da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.

İstanbul’da önümüzdeki 7 gün beklenen hava durumu şöyle:

Bugün yağmurlu en yüksek 15, en düşük 8 derece

Çarşamba yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece

Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece

Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece

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